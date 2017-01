Belen e Stefano innamorati dietro le quinte

Backstage di uno spot girato insieme

11/6/2012

Si baciano davanti a uno specchio, si guardano con complicità, si accarezzano. Insieme, sempre, nella vita e adesso anche sul set, a dispetto di polemiche e gossip maligni su di loro. Belen e Stefano De Martino sono i protagonisti di uno spot per un noto marchio di gioielli. Belli e innamorati, eccoli in un dietro le quinte sexy e bollente.

Testimonial per la nuova campagna di 2Jewels, la showgirl argentina e il ballerino si preparano per lo spot. Trucco allo specchio e bacio appassionato, poi Belen accarezza il braccio di Stefano sul quale fa bella vista l'ultimo tattoo fatto insieme alla sua nuova fidanzata. E poi risate, complicità, sguardi innamorati, zoomate sulle curve sexy della showgirl e sui muscoli tonici del ballerino.



Una bella coppia, non c'è che dire. Decisa a smuovere le montagne pur di far valere la legge del loro amore. L'ultima fatica professionale e poi i due se ne andranno in vacanza. Chi continua a non credere nella loro love story prima o poi dovrà cedere all'evidenza. Belen sembra voler fare sul serio.