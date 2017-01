Belen: "Sono pronta a un figlio"

La showgirl argentina si confessa a cuore aperto e parla della storia con Stefano

8/6/2012

Corona, giura, non lo frequenta più. E Stefano potrebbe essere - finalmente - l'uomo giusto con il quale fare un figlio. Belen rompe il silenzio e parla a ruota libera della sua storia d'amore con il ballerino di "Amici". La showgirl ribadisce la sincerità del suo amore e la sua voglia di maternità: "Tempo fa ho avuto troppa fretta di fare un figlio e purtroppo l'ho perso, credo sia stato un segnale del destino. Ma il desiderio è ancora vivissimo".

E' stanca di leggere "dichiarazioni che non ho mai rilasciato", così Belen racconta la sua versione a Iodonna.it: "Non sono una calcolatrice, e non ho scelto Stefano: è stato tutto inaspettato e casuale, ma su di noi troppe strumentalizzazioni e falsità. Nella mia vita sono sempre stata innamorata, per me è importante".



La showgirl argentina sottolinea che dallo scandalo non ha avuto nessun vantaggio: "Opportunismo? Ma se mi ha portato solo guai... dal punto di vista lavorativo il mio legame con Stefano non mi ha portato certo grandi vantaggi. Non avevo e non ho bisogno di pubblicità". E con Fabrizio conferma di non avere più rapporti: "Non sono in affari con lui e non ho nessun rapporto".



Poi mostra orgogliosa il tatuaggio sul braccio che con Stefano si sono fatti incidere per suggellare il loro amore: "E' una testimonianza del momento che sto vivendo con Stefano e proprio per questo motivo abbiamo deciso di condividerlo, per avere una cosa che ci unisse ancor di più. L'undici è il mio numero preferito, il leitmotiv della mia vita, un portafortuna al quale tengo molto".



Per la showgirl e il ballerino sarà un'estate di vacanze: "Mi fermo un po', mi dedico ai miei spazi e all’amore che, come una piantina che germoglia, ha bisogno di cure costanti".