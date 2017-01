Vip, tutti al Convivio per beneficenza

8/6/2012

Il mondo dello showbiz italiano si è riunito a Milano per l'annuale appuntamento con Convivio, la più importante Mostra-Mercato italiana a scopo benefico. Eleganti in abito da sera c'erano Federica Panicucci, accompagnata da Fargetta in jeans, Nina Senicar, Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo, alla sua prima uscita dopo il parto. Look più comodo per Simona Ventura che ha preferito una gonna ad altezza ginocchio e una camicia... birichina.



Radiosa, vestita in rosa, con tanto di scollatura a punta sul décolleté, la Senicar è stata raggiunta dai microfoni di Tgcom24 curiosi di sapere se i rumors che la vogliono incinta siano fondati. Nonostante la domanda l'abbia colta un po' di sorpresa ha risposto toccandosi la pancia piatta: “Per opera e virtù dello Spirito Santo”. Battuta a parte non ha né smentito né confermato.



Due pancioni ben visibili erano invece quelli dell'ex Miss Italia Tania Zamparo, in lungo color salmone, e di Ludmilla Radchenko, che ha preferito indossare un abito corto e scuro.



Look da sciuretta per Simona Ventura con una gonna dalle tinte calde in contrasto con una maglia chiara che lasciava scoperta una spalla. Sempre abbracciata al suo Gerò Carraro, ha raccontato a Tgcom24: “La mia estate sarà molto bella, fatta di lavoro e vacanze. Sicuramente andrò in Sardegna e poi vedremo, non abbiamo ancora deciso perché siamo ancora molto impegnati”. Se qualche incertezza c'è ancora sulle vacanze, in amore non ci sono dubbi. “Tutto procede a gonfie vele e penso che sarà così. Al matrimonio ancora non penso, ma questi sei mesi di convivenza li ho trascorsi da Dio”.



Tante le bellezze che hanno scelto il bianco per inaugurare l'estate. Da una incantevole Martina Colombari a Tessa Gelisio, all'ex Velina Elena Barolo, accompagnata da Martorana, a Fiammetta Cicogna a Malika Ayane.



Elegantissimo come sempre Lapo Elkann in doppiopetto scuro con tanto di cravatta grigia. Look "stonato" per Nicoletta Romanoff e Stefania Rocca.