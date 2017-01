Melissa sfoggia un prosperoso décolleté

Con Boateng love story a gonfie vele

8/6/2012

Tempo di vacanza anche per la coppia Melissa Satta Kevin Prince Boateng. Che come molti altri vip hanno fatto una "capatina" a Miami, quest'anno meta preferita dai vip. Eccoli in spiaggia e nell'acqua tra tenerezze e baci. L'ex velina sfoggia un bikini verde, che mette in risalto il suo prosperoso décolleté...

Melissa sembra aver acquisito una taglia in più di reggiseno. E questo non stonerebbe con le voci che si sono susseguite nei giorni scorsi su una sua presunta gravidanza, dalla stessa Satta smentita categoricamente.



Il seno generoso e vistoso resta comunque e la showgirl non lo nasconde affatto. Tutt'altro. Il pezzo sopra del bikini, a fascia, lo evidenzia ancor di più. In spiaggia la bella soubrette sarda si prende cura del suo Boateng, ricoprendolo di attenzioni e tenerezze. Che in acqua lui ricambia con un bacio appassionato. Love story a gonfie vele.