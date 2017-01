Europei, scendono in campo le wags

Sara contro Alena, ma non solo

8/6/2012

Le mani di Iker Casillas contro quelle di Gigi Buffon, le curve di Sara Carbonero contro quelle di Alena Seredova. La prima partita degli Europei 2012 in Polonia e Ucraina vede la Spagna schierata contro l'Italia e dalla formazione in campo a quella in tribuna il passo è breve. Se sul tappeto verde sono i calciatori a sfidarsi, dagli spalti la gara è aperta per le wags: le chicas contro le mediterranee di casa nostra.

Con le furie rosse si schierano la cronista Sara Carbonero, fidanzata di Iker Casillas, la cantante Shakira, che sta con Gerald Pique, Lara Alvarez, la giornalista più sexy del MotoGP 2012, fidanzata con Sergio Ramos, la moglie di Xabi Alonso, Nagore Aramburu, e la bella e prorompente Daniella, fidanzata del giocatore del Barcellona, Cesc Fabregas.



Per gli azzurri scendono in campo Alena Seredova, moglie di Gigi Buffon, Carolina Marcialis, moglie di Antonio Cassano, Sara Felberbaum, l'attrice fidanzata con Daniele De Rossi, l'etoile neomamma Eleonora Abbagnato, compagna di Federico Balzaretti, Cristina Del Pin, ex playmate e bomba sexy fidanzata di Riccardo Montolivo. E a dar man forte alle colleghe ci sono le fiamme di Mario Balotelli, tra tutte la sua ex fidanzata storica Raffaella Fico.