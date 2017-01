Ilary, un lato B da urlo

La Blasi con Totti a Miami sfoggia curve mozzafiato

8/6/2012

(S)coperto da un microslip bianco il lato B di Ilary Blasi a Miami è da standing ovation. In vacanza con il marito Francesco Totti e senza "pupi" l'ex splendida conduttrice delle Iene sfoggia il suo fisico mozzafiato ed in particolare il suo fondoschiena, che si candida tra i più belli d'Italia.

La top ten delle curve più sexy dell'estate 2012 del resto vede già la sensuale mogliettina di Totti in pole position e all'anticipata sfilata "on the beach", a Miami, Ilary sicuramente ha dimostrato di meritarsi una delle prime posizioni. In piscina con il suo "Pupone" Ilary si fa un bagno rinfrescante e poi si stende accanto al marito, che sembra godersela non poco sdraiato placidamente sul lettino, ma che non pare troppo interessato al fisico statuario della moglie.



Lei non dà peso all'indifferenza mostrata dal suo Francesco. Le basta poco per attirare la sua attenzione e infatti ecco Totti che le scatta una foto con il cellulare, per immortalare le sue forme da... "Pupona".