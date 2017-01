L'ex Pupa, magra ed esibizionista

Pose sexy in costume per Silvia Abbate su Twitter

8/6/2012

Ha giocato a fare la sosia di Paris Hilton nella trasmissione del 2006 La Pupa e il Secchione e da quel momento la sua popolarità è salita alle stelle. Poi Silvia Abbate è diventata madre di Federico e di lei si sono un po' perse le tracce. La ritroviamo in perfetta forma su Twitter dove non perde occasione per postare sue immagini che la ritraggono in costume. Magra ed esibizionista, proprio come il suo mito.



Sempre in giro per il mondo, un po' per lavoro e un po' per svago, Silvia mette in mostra la propria bellezza con degli autoscatti fatti con il telefonino. La prima prova costume avviene a casa dove, davanti allo specchio, posa con bikini di vari colori. Le sue curve sono da top model: addominali scolpiti, gambe affusolate e seno ben tonico per la Pupa laureata in comunicazione e gestione nei mercati dell'arte e della cultura.



Poi arrivano gli scatti in esterna. Da Dubai a Mykonos, passando da Milano Marittima e St. Tropez, l'Abbate torna a fotografarsi alla luce del sole. Pose conturbanti, sguardi ammiccanti e primo piano sulle gambe sono solo alcune delle immagini che condivide con i suoi followers.