La "morettina" di Vale? Svelata l'identità

E' Linda Morselli, professione modella. Nel 2006 è stata eletta Miss Eleganza

7/6/2012

La morettina che qualche settimana fa è stata pizzicata in atteggiamenti intimi con Valentino Rossi a bordo dello yacht del motociclista, il "Titilla II", ha ora un nome. E' Linda Morselli, di professione modella, ha 23 anni e nel 2006 ha partecipato alle selezioni di Miss Italia conquistando la fascia di Miss Eleganza. Ma è stata anche sexy "ombrellina" al Motomondiale di due anni dopo nella competizione di San Marino.

Capelli lunghi, occhi da cerbiatta e viso da brava ragazza. Senza dimenticare quelle curve da urlo (84-62-92) che non passano inosservate. E' l'identikit della ragazza che è riuscita ad affascinare Valentino Rossi, tornato single dopo la fine della sua storia con Marwa Klebi.



Insieme sono stati pizzicati da "Novella 2000" a largo delle coste di Pesaro mentre si divertivano appartati. Ma di lei si sapeva ben poco. Brianzola, ha partecipato giovanissima al concorso di bellezza di Salsomaggiore portando a casa il titolo della più elegante. A distanza di qualche anno è stata una “ombrellina” in pantaloncini e maglietta corta e nel 2010 è la protagonista del videoclip di Marco Carta Quello che dai.



Per l'incontro con Valentino galeotto è stato un servizio realizzato con Settimio Benedusi per "SportWeek".



Dopo gli scatti hot di "Novella", Linda e Vale non sono più stati visti insieme. Attenderemo la pausa estiva del Motomondiale per vedere se la loro storia ha un seguito.