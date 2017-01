Micaela Schafer tifosa a luci rosse

Nuda per incentivare la nazionale tedesca agli Europei

7/6/2012

Un tifo come il suo farebbe arrossire anche i più smaliziati. Ma a quale squadra di calcio non piacerebbe avere una sostenitrice come lei agli Europei? Micaela Schaefer, showgirl e modella tedesca ha posato nuda davanti alla Porta di Brandeburgo a Berlino con una bandierina nazionale dipinta sulle parti intime e due palloni sui seni.

Un bodypainting da cartellino rosso che ha "sconvolto" turisti e passanti davanti al monumento principale berlinese. Micaela non è certo una novellina in fatto di strip audaci. L'ultimo qualche giorno fa sul red carpet in Germania del film "Men in Black 3", dove ha sfilato indossando strisce di pellicola cinematografica e sotto niente id più.



Adesso la sexy modella ex concorrente al reality Next Top Model e protagonista di molte fiere sull'erotismo, oltre che di calendari a luci rosse osa senza freni e senza pudore. Nuda e solo "dipinta" qua e là. Lo scopo? Incentivare la nazionale di calcio tedesco ai campionati europei 2012. Una nobile causa, non c'è che dire.