Aida, sexy shopping in pantaloncini

La Yespica beccata mentre fa acquisti

7/6/2012

Bella, elegante, sexy, felice. Ecco Aida Yespica in shorts e camicia maculata, maxiborsa al braccio e occhiali da sole, per un giro di shopping in centro a Milano. La showgirl venezuelana mette in mostra le gambe chilometriche e perfette, splendide nonostante la scarpa bassa non slanci il fisico. Una maglia che risalta il décolleté prorompente e tanti baci.

Dopo essere risultata la vincitrice morale dell'Isola dei famosi, la Yespica si è messa a nudo per la rivista Playboy guadagnandosi applausi e lode. Poi una vacanza in famiglia, un po' di mare e ora tornata in città sfoggia una silhouette sempre fantastica.



Camicia maculata leggermente aperta sul décolleté per far intravedere le curve di Aida, pantaloncini neri cortissimi che evidenziano le gambe lunghe e molto toniche, maxiborsa sotto braccio e occhiali da sole. La Yespica cammina da sola ma regala sorrisi e pure un bacio in direzione dei flash.