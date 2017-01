Eli, backstage hot per SportWeek

A Santo Domingo sfoggia sexy forme

7/6/2012

Bikini unici, pose mozzafiato e fisico al top. E' proprio così che vedremo Elisabetta Canalis sul nuovo numero di SportWeek, in uscita il 9 giugno. Volata a Santo Domingo per realizzare un servizio hot, vi regaliamo in anteprima qualche immagine del backstage in cui è possibile ammirarla mentre raggiunge la location e si sottopone a divertenti sessioni di trucco e parrucco prima di "entrare in scena".

E' il 6 maggio e la Canalis è di ottimo umore. Con i suoi collaboratori si prepara per dare il meglio di sé... e voilà eccola più sexy che mai in posa davanti a una tipica casa del luogo mentre si abbassa leggermente la mutandina del costume nero. Il clima, per quanto possibile, si fa sempre più caldo, mentre lei, con un costume intero bianco, si appoggia ad un tavolo azzurro in spiaggia.



Occhi fissi sull'obiettivo, sguardo magnetico e curve da urlo per la showgirl sarda. Dalla spiaggia ci si sposta in acqua ed Eli si trasforma in una sirena ammagliatrice. Splendida con i lunghi capelli che le accarezzano il corpo, mentre in acqua esalta la sua bellezza con un bikini appena bagnato che aderisce perfettamente alle sue conturbanti forme.