Corona adesso si consola con la Ristic

E lei a Novella dice: "C'è attrazione, ma io sono fidanzata"

7/6/2012

Adesso tocca a lui. Fabrizio Corona passa all'attacco. Dopo un mese senza la sua Belen l'ex re dei paparazzi potrebbe aver trovato consolazione tra le braccia di Nena Ristic, sexy modella e Madre Natura di Bonolis: "Tra noi c'è attrazione, ma io sono fidanzata", dice lei.

Trent'anni, una figlia di 5 avuta dall'imprenditore Gianpaolo Nappi e un bel palmares di conquiste che vanno da Kevin Prince Boateng a Flavio Briatore passando per Christian Vieri. Novella 2000 l'ha intervistata e Nena ha candidamente dribblato sulla sua presunta love story con Corona: "Quale amore?" ha detto lei, "Solo attrazione".



E la smentita arriva anche da Social Channel: "Tra la modella e l’agente fotografico c’è solo una semplice quanto innocente collaborazione riguardo ad un ruolo da testimonial per un noto marchio di jeans. Nulla più."



Eppure i due sono stati visti insieme a Firenze in un albergo. Solo questioni di lavoro, conferma la modella: "Fabrizio mi organizza serate. Si occupa di me...". Però, dopo il lavoro, Nena è salita a casa sua e adesso sembra anche un po' preoccupata che il suo fidanzato, Francesco Sirimarco, imprenditore napoletano, si arrabbi: "Meglio che lo chiami subito", confessa, "e gli racconti tutto prima che lo scopra da altri...".



Ma che cosa dovrebbe scoprire? Su questo ancora resta il mistero. Anche perché la sexy modella croata ammette di avere paura non solo del fidanzato ma pure di Belen, paura che si arrabbi con lei. Da amica teme che sia contraria al fatto che frequenti il suo ex, e allora precisa: "Lo dico anche a Belen, per ora non è successo niente". Per ora, appunto.



Perché la bella Nena aggiunge anche: "Dateci il tempo. Sta nascendo qualcosa, ma ancora è presto, non creiamo casini". E intanto i due sono pure finiti in questura nel capoluogo toscano. E stavolta Fabrizio non c'entrava. L'"illegale" era lei, beccata senza documenti e senza permesso di soggiorno... dimenticati a casa. Forse con Fabrizio non è ancora nato nulla, ma Nena sembra essersi già allineata alle sue "trasgressioni"...