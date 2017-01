Stacy Keibler, così ho stregato Clooney

Esercizi per tenersi in forma e sedurre sul red carpet

6/6/2012

Curve perfette, muscoli tonici, gambe lunghe e lato B da copertina. Questo è il corpo che ha stregato George Clooney. Appartiene a Stacy Keibler, la bionda ex wrestler che gli sta accanto in veste di "fidanzata" ufficiale dall'ottobre scorso. E che il magazine americano Self celebra in copertina.

Un corpo che, sui vari red carpet dove si è presentato al fianco del divo hollywoodiano. ha sempre fatto la sua bella figura. Nel servizio di Self la splendida Stacy spiega e mostra i segreti che stanno dietro ad una forma così perfetta. Su tutto un ruolo determinante lo gioca naturalmente il suo passato da sportiva e da modella: una carta da visita su cui non si può discutere.



Miss Clooney non ha nulla insomma da invidiare all'ex del suo George, fin troppo "secca" e magra forse, rispetto alle curve tornite dell'ex lottatrice. L'attore sembra apprezzare, da quasi un anno. E la loro relazione naviga apparentemente a gonfie vele.



La Keibler è sicuramente meno sotto i riflettori di quanto non fosse Elisabetta Canalis e la coppia stessa ha diradato le uscite pubbliche e le esibizioni mondane. I due vivono la loro love story con discrezione e senza fornire spunti ai gossip mondiali.

Che sia questa la chiave per durare più a lungo?