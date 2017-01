Vacanza romantica per Melissa e Boateng

Per le strade di New York i due camminano sempre abbracciati

6/6/2012

Melissa Satta e Boateng hanno staccato la spina dopo un anno fitto di impegni e grandi soddisfazioni per entrambi. Per loro nessuna meta paradisiaca ma uno scalo a New York per una vacanza comunque romantica. Pizzicati per le strade di Manhattan i due piccioncini camminano abbracciati. Sguardo serio e look sportivo potrebbero renderli facilmente irriconoscibili, anche se una coppia simile non passa di certo inosservata.



Il primo giugno il calciatore del Milan posta sul suo Twitter l'immagine della cabina di pilotaggio dell'aereo che presto lo porterà con la sua dolce metà dall'altra parte dell'Oceano, poi una foto scattata da Melissa dalle finestre della loro stanza immortala alcuni palazzi della Grande Mela e finalmente scendono in strada per vivere appieno l'adorata city.



Forse non hanno nemmeno finito di aprire gli scatoloni del recente trasloco, ma non hanno rinunciato a qualche giorno di relax in completa intimità. In jeans e scarpe da tennis si preparano ad attraversare la città prima di fare rientro in Italia. Ma siamo sicuri che questa non sia la loro unica vacanza!