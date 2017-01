La Fabiani incinta di due gemelli

Una nuova vita con Fabrizio Cherubini

6/6/2012

“Sono incinta. Di due gemelli”. Alessia Fabiani rompe con il passato e annuncia al settimanale Chi l'inizio di un nuovo percorso. Da mamma. Avrà due bambini dal fidanzato, Fabrizio Cherubini, ristoratore romano con cui sta da tre anni. Vive a Roma, lavora in teatro e ha detto basta all'immagine della cattiva ragazza. Ma se le chiedessero - oggi come allora in tv - qual è la sua posizione erotica preferita, risponderebbe allo stesso modo.

E' piena di paura anche se i primi tre mesi sono passati, ma è sicura di quello che insegnerà ai suoi piccoli: “Vasco canta: c'è chi dice è una strega tanto lei se ne frega... Questo è il mio atteggiamento. E lo insegnerò anche ai miei bambini”. Figlia unica, di genitori separati, Alessia è felice di questa doppia novità: “Avrei voluto un fratellino. Farne due in un colpo mi fa pensare che cresceranno meglio di me”.



Confessa anche di aver vissuto un periodo di crisi con Fabrizio: “Me ne sono andata di casa dopo una bella litigata... La carne è debole e siccome non sono ipocrita l'ho perdonato... Certo, ora che stiamo per avere dei figli, se scoprissi altri sms equivoci gli spaccherei la faccia...”.



E del passato non rinnega nulla: dal calendario saffico con Mascia Ferri alla posizione erotica preferita mimata in tv. “L'immagine della cattiva ragazza non l'ho decisa io. Nella mia agenzia di allora, tutte facevano calendari e parlavano liberamente di sesso. Io mi sono attenuta a quel ruolo... Dagli errori si impara. Ho sofferto e mi sono scottata... Ora sono serena. Ho trovato l'amore, sto per diventare mamma e faccio quello che sognavo da bambina, l'attrice di teatro”.