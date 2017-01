Belen e Stefano, un tattoo che suggella l'amore

"Io e te" sul braccio e un attico da comprare

6/6/2012

Sono rimasti sette ore sotto l'ago di un tatuatore e ne sono usciti "marchiati" per sempre. Belen e Stefano De Martino mostrano orgogliosi il tatuaggio sul braccio che ambedue si sono fatti incidere per suggellare il loro amore: un cuore come cornice e due fidanzatini che si abbracciano e si baciano.

"Io e te" recita la scritta alla base del tattoo. E anche se Donna al Top, che pubblica le foto dei due piccioncini in giro per Roma, fa notare un evidente errore di grammatica, visto che "te" è un pronome che non può essere usato in forma di soggetto (si sarebbe dovuto scrivere Tu ed io, ndr), il concetto resta uno. Il loro amore è saldo e loro lo vogliono dimostrare imprimendoselo sulla pelle.



Intanto a dispetto di chi li voleva protagonisti di un flirt "mordi e fuggi", Belen e Stefano sembrano fare davvero sul serio. E per consolidare il loro amore si sono anche dati alla ricerca di una casa comune. Sia lei sia lui infatti ne posseggono già una, la showgirl a Milano, il ballerino a Roma, ma qualche giorno fa i fotografi li hanno immortalati mentre visionavano un attico nel centro della Capitale. Un attico che potrebbe trasformarsi nel loro nido d'amore dove mettere su famiglia.