Bei ricordi i topless del 2011

Dalla Marini alla Canessa, le vip al mare a seno nudo

6/6/2012

Forse colpa delle agende fitte di impegni o del tempo ancora incerto, ma quest'anno le bellezze nostrane faticano a mettere piede in spiaggia. Se l'anno scorso Guendalina Canessa, Elenoire Casalegno, Ilary Blasi e Belen ci hanno regalato siparietti davvero hot, in questa primavera inoltrata tutto tace. Gli unici topless rubati della stagione sono quelli di Elisabetta Canalis, Brigitta Boccoli e Rosi Dilettuso.

Come dimenticare il prorompente décolleté di Valeria Marini e quello giunonico di Marika Fruscio che ha esibito con tanto orgoglio in riva al mare. O il nudo integrale di Guendalina Canessa a bordo di uno yacht e il topless di Giada De Miceli e Claudia Galanti. Ma queste immagini, per tanto piacevoli, fanno tutte parte della scorsa estate. Anche gli scatti rubati del topless di Ilary Blasy sono degni di essere ricordati. Lei, vicino al balcone della stanza d'albergo mostrava un seno naturale ben tornito.



Invece quest'anno gli unici due topless “da spiaggia” sono quello di Brigitta Boccoli e della moglie di Gianni Morandi, in vacanza a Ibiza. Meno estivi, ma di grande “interesse, quello di Elisabetta Canalis a Rimini e di Rosy Dilettuso a Milano.



Scorrendo le immagini del 2011 non ci rimane che sperare in una replica quest'anno. Ma siamo certi che le nostre vip non ci deluderanno. E' solo questione di tempo.