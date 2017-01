Michelle dominatrice dei mari

La Hunziker e Trussardi in acquascooter

5/6/2012

Miami Beach, atto secondo. La protagonista è ancora lei, la splendida Michelle Hunziker, in vacanza in Florida con il suo fidanzato Tomaso Trussardi. Questa volta è tempo di divertimento. Ecco così la bionda showgirl inguainare le sue curve sexy in un giubbotto salvagente e inforcare l'acquascooter.

Arrivata in spiaggia in shorts di jeans e bikini, mano nella mano con il suo Tomaso, Michelle non passa inosservata. Il micro reggiseno a stento le copre il seno dalle curve perfette. Il resto delle forme è mozzafiato.



Tomaso la guarda ammirato e non la molla un secondo, tenendola per mano, cingendole la vita e aiutandola mentre si infila il giubbotto salvagente. Questa bionda super sexy è sua e l'anello al suo dito è la prova più lampante.



Poi via a tutto gas sulla moto d'acqua. E a tutto gas per ora va anche la loro bellissima love story.