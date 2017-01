Lei era una showgirl sin da piccola...

Lui prometteva faville e cuori infranti

5/6/2012

Lei è una delle showgirl più popolari dello star system nazionale, segni particolari: bellissima. Lui si è conquistato la fama aiutato dalle sue gambe e da... amici influenti. Entrambi hanno love story tormentate alle spalle e condividono un destino comune. Li riconoscete? Sono Belen e Stefano De Martino in versione mignon.

Sono la coppia più celebre dell'estate che sta per arrivare. Intorno a loro il pandemonio, ex fidanzate che piangono e soffrono, fans arrabbiati e polemiche a non finire. Certo è che né lei né lui si sarebbero immaginati di incontrarsi e innamorarsi.



Eccoli negli inediti scatti di "come eravamo da piccoli", che i due hanno postato sui loro profili Facebook. La sexy e conturbante Belen in versione mignon, orecchie e baffi da gattina, già una showgirl da piccola, esibizionista e "sorniona". Anche Stefano ha tutta l'aria di essere un bambino che sa il fatto suo, capelli a spazzola e sorriso birichino, donne aspettatemi sto arrivando! E così è stato. Il ballerino di Amici ha seminato cuori infranti dietro di sé. Adesso sembra aver trovato l'amore. Chissà se sarà quello giusto.