Asia Argento fasciata come una mummia

Cade in moto a Roma con Emanuele Filiberto di Savoia e si ustiona

5/6/2012

"Sono un catorcio", poche ma incisive parole quelle di Asia Argento che sul suo Twitter mostra le ferite sul polpaccio causate da un piccolo incidente in moto con Emanuele Filiberto di Savoia a Roma. "E' tutta colpa tua", scrive l'attrice al principe facendogli vedere la gamba destra protetta dalle garze. Ma non è finita. A distanza di pochi giorni dallo spiacevole inconveniente, ecco che spunta l'immagine del braccio fasciato.

Non stiamo parlando della sceneggiatura dell'ultimo film diretto dal padre Dario, con tanto di finale sanguinoso. Per fortuna si tratta, di un banale incidente risolto con una fastidiosa bruciatura per l'Argento. Anzi, racconta lei al regista Giulio Base: "Siamo caduti da fermi", giusto per dare quel tocco di ironia alla situazione.



Lasciata alle spalle quell'esperienza sulle due ruote, ecco che l'attrice posta un'altra immagine di sé. Questa volta fotografa il suo braccio totalmente bendato. Ma i dettagli restano ancora un mistero.