Totti e Ilary, amore a Miami

La Blasi si avvinghia a Francesco in mare

5/6/2012

Un tattoo davvero sexy quello che Ilary stampa sui pettorali del suo Francesco. Ilary e il capitano fanno i piccioncini a Miami. In spiaggia senza i figli Chanel e Christian, i due si concedono un po' di coccole e relax. Lui in versione divo da bagnasciuga con addosso un costumino nero e un paio di infradito ai piedi, muscoli ben in vista e aria da macho. Lei con gli occhiali da sole e i capelli scompigliati.

Il calciatore ci tiene alla sua privacy e cerca di sfuggire ai paparazzi, ma i flash lo raggiungono anche in riva al mare. Con il costume nero Francesco supera a pieni voti la prova dell'estate. Passeggia con l'aria da duro, tenendo tra le mani i vestiti. Al suo fianco la bella Ilary, capelli raccolti su un lato, occhiali da sole e passo spedito. La moglie del capitano è coperta da un copricostume bianco, ma quando si spoglia lo spettacolo è davvero da dieci e lode.

Nessuna crisi dunque tra i due, che al sole senza i bambini, si godono un po' di tranquillità e di tenerezze. In mare infatti la coppia si avvinghia e si scambia effusioni e la Blasi stringe a sé il calciatore con tanta forza da lasciare il segno... Mentre lui non perde di vista nemmeno per un secondo il posteriore della bella mogliettina.