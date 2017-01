Bon Jovi in volo sull'Air Force One

Rockstar "scrocca" passaggio a Obama

5/6/2012

La rockstar John Bon Jovi ha "scroccato" un passaggio sull'Air Force One al presidente americano, Barack Obama. l'inquilino della Casa Bianca gli ha dato un "passaggio" da Washington a New York, dove i due dovevano partecipare a un evento elettorale per la rielezione del presidente americano, al prestigiso Waldorf Astoria Hotel.