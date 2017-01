Aldo ko, Mosetti in perfetta forma

A Milano Marittima Antonella incanta con le sue curve

4/6/2012

L'infortunio, serio, una settimana a letto e ora la lenta ripresa. Montano, a poco più di un mese dalle Olimpiadi deve appoggiarsi a un paio di stampelle per camminare. Per fortuna al suo fianco c'è sempre Antonella Mosetti, che a dispetto di Aldo appare veramente al top. E al Papete di Milano Marittima si concedono un po' di relax.



Paparazzati sempre mano nella mano o abbracciati, questa volta sono costretti a fare un'eccezione. Lui fatica a sorreggersi a causa di una lesione muscolare all'adduttore della coscia sinistra avvenuta nel corso di una competizione a Bologna il 26 maggio, lei splendente, non lo abbandona nemmeno per un secondo.



Vestita con un abitino verde militare dall'ampia scollatura, lascia intravedere le forme generose del suo bombastico seno evidenziato ancora di più dalla sottile linea del suo corpo. Gambe affusolate, lato B dalle curve conturbanti catalizzano lo sguardo dei passanti. Che sia lei la giusta medicina per lo sciabolatore?