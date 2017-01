Belen "scopre" un'altra farfallina

Ad una serata benefica la showgirl trova una sua seguace

4/6/2012

La farfallina di Belen fa proseliti. E così succede che la giovane valletta ad una serata di beneficenza indossi un abito simile a quello che la showgirl indossava a Sanremo e che sotto mostri una maliziosa farfallina e niente slip. Belen, ospite della serata, le scopre la gonna per "curiosare"...

Il video pubblicato da Bergamonews.it non lascia dubbi. La sensuale modella e showgirl argentina sale sul palco nel locale "Anima e Corpo" di Cavernago per una serata a sfondo benefico organizzata allo scopo di raccogliere fondi a favore delle bambine affette da sindrome di Rett. Indossa uno svolazzante abitino in stile indiano e tacchi altissimi.



Quindi il siparietto piccante. In un angolo una giovane valletta sfoggia una gonna con spacco vertiginoso, uguale a quella indossata da Belen a Sanremo. Sotto una farfallina e nulla di più. "Fammi vedere la farfallina" dice Belen che aggiunge sorpresa: "Ma sotto non ha niente". La valletta si schernisce, a coprire le sue grazie ci sarebbe un body. Il siparietto osé però è già servito.



Poi si passa alle cose serie. Il numero verde per dare il proprio contributo, i ringraziamenti a Belen per la sua partecipazione nonostante "i milioni di impegni".

La showgirl argentina sembra intenzionata a scrollarsi di dosso tutti i gossip e le polemiche degli ultimi giorni e la serata benefica è il momento giusto.



Intervistata da Bergamonews per l'occasione si racconta: “Cosa sogno nella mia vita? Essere capita da tutti per quello che sono veramente”, dice. Guai però a chiederle della relazione con il ballerino di “Amici” Stefano e delle voci di una rottura (“Tutto bene tra noi, ma preferisco non parlare di lui”) e tanto meno di una sua presunta gravidanza (“Ovviamente mi piacciono molto i bimbi, e basta”). In quanto alla sua immagine Belen sottolinea: “Non mi sento un’icona, non mi sento un bel niente. Faccio una vita normalissima, e vi assicuro che convivere sempre con il gossip non è facile. Io sono molto più semplice di quanto si possa immaginare. Faccio il mio lavoro, mi piace il ruolo della showgirl, e cerco di farlo nel modo migliore”.