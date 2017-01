Forme sproporzionate per Alicia Keys

Il marito posta la sua foto in bikini su Twitter

4/6/2012

In bikini sulla spiaggia è quasi irriconoscibile. Capelli raccolti dietro, seno praticamente piatto, ma fianchi e cosciotte un po' troppo sproporzionati rispetto al resto del corpo. Ci vuole qualche secondo per capire di chi si tratta, anche se uno sguardo attento al suo dolce viso non lascia dubbi. E' Alicia Keys. Autore dello scatto postato su Twitter è il marito Swizz Beatz.

Non è mai stata magrissima, ma dopo aver partorito Egypt Daoud Dean meno di due anni fa, la cantante americana non è riuscita ancora a recuperare le forme di una volta. Se il décolleté è praticamente assente, e la pancia totalmente rientrata, deve lavorare ancora sui fianchi e sulle cosce che, per quanto tonici sono ancora un po' troppo grossi.



Nella foto scattata dal marito Swizz Beatz, e prontamente postata su Twitter, sembra serena e appagata, anche con qualche chilo in più. Sicuramente non si è sottoposta allo stesso regime alimentare dell'amica Beyoncé che a pochi mesi dal parto ha già perso 30 chili e forse anche il sorriso.