Sharon con Martin vive una seconda giovinezza

A passeggio senza reggiseno con il suo toyboy

4/6/2012

L'amore la rende ancora più bella e... disinibita. Con una leggera camicetta a fiori, trasparente e senza reggiseno Sharon Stone passeggia a Beverly Hills abbracciata al suo giovane fidanzato Martin Mica. Inseparabili e innamorati.

Lui non la molla un istante tenendole ben saldo il braccio intorno alle spalle. La differenza d'età, 54 anni lei, 27 lui, non li disturba. Tutt'altro. Sharon vive una seconda giovinezza e sembra una ragazzina, con i pantaloni stretti e rossi sulle lunghe e belle gambe, e il corpo tonico e filiforme lui, tra i più belli e gettonati modelli del momento, che un ragazzino lo è davvero, sembra fiero di camminare al fianco di una diva come lei, icona di sensualità e bellezza dello showbiz.



Dopo la giornata al mare a Venice Beach, tra baci e tenere effusioni sulla spiaggia paparazzate dai fotografi, i due hanno sdoganato definitivamente la loro romantica love story, che non nascondono e di cui sembrano andare fieri.