Belen, pranzo e risate con Giorgio Restelli

Pomeriggio di baci con il suo fidanzato Stefano

4/6/2012

Sabato impegnativo quello di Belen Rodriguez che prima ha visto a pranzo Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche di Mediaset, e poi il suo fidanzato Stefano De Martino, con cui ha passeggiato abbracciata per le vie del centro di Milano. Look "acchiappa sguardi" per l'argentina che, in canottiera a righe, rigorosamente senza reggiseno, ha sottolineato la sua sensualità.

Prima il dovere e poi il piacere. E così Belen si ritrova al tavolo con Giorgio Restelli per parlare di lavoro. Il clima è disteso e allegro. I due chiacchierano e scherzano come fossero vecchi amici, poi si alzano e si scambiano due affettuosi baci sulle guance con un "tête-à-tête" di tutto rispetto.



Ma la giornata prosegue in compagnia del fidanzato ballerino che ha ancora un bel cerottone sul naso. La coppia si dirige sorridente mano nella mano verso una profumeria dove Stefano prova sul polso delle nuove fragranze. Poi di nuovo in giro. Qualche bacio proprio sulle strisce pedonali, tanti abbracci e una palpatina sul sedere del ballerino da parte di Belen.



Mentre camminano lei sembra accusare un po' di insofferenza, forse colpa del troppo camminare sui tacchi o di qualcosa che non avrebbe voluto sentire, così i due tornano alla macchina e si allontanano dal centro.