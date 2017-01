Michelle e Tomaso innamorati a Miami

La Hunziker supersexy, Trussardi affascinante

4/6/2012

Un bikini bianco, i capelli raccolti e... sulla spiaggia di Miami la più bella e sexy è lei. Michelle Hunziker di nuovo in vacanza in Florida con Tomaso Trussardi è l'immagine della felicità e della perfezione fisica. Da qualsiasi lato la si guardi le sue curve non mentono: lato B scolpito e forme scultoree, fronte e retro.

Anche il suo compagno però tiene il passo. Affascinante e con un fisico niente male, Tomaso sembra davvero il degno accompagnatore di una così splendida creatura come Michelle. Una coppia perfetta insomma, che si bacia teneramente, gioca tra le onde e si scambia coccole e dolci carezze. A Miami ormai sono di casa e i paparazzi americani non li perdono di vista.



I due sembrano innamoratissimi e lui non manca di dimostrare la sua ammirazione e devozione per le curve di lei, mentre le sbircia il lato B scultoreo sdraiato sul lettino. L'anello di fidanzamento al dito e il progetto di famiglia in testa Michelle può dormire sonni tranquilli. Anche quando Michelle cambia costume per indossarne uno a fiori molto mini, che a stento le copre il seno e che, con immenso piacere dei bagnanti e di Tomaso, mette ben in mostra il suo fondoschiena, non si può che applaudire. La showgirl svizzera è un tripudio di curve mozzafiato.