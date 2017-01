La Marini pronta al sì con Cottone

La madre di Valeria: "Non so nulla"

1/6/2012

Mentre Valeria Marini, innamoratissima, urla a tutta l'Italia che è pronta a sposare il suo Giovanni Cottone entro l'anno, sua madre, Gianna Orrù, sulle pagine di Nuovo, ammette che non ne sa niente: "Abbiamo un bel rapporto io e mia figlia, quindi immagino che se avesse l'intenzione di farlo me lo avrebbe detto".

Non è la prima volta che la Marini annuncia le sue nozze, ma questa volta, dopo tre anni di unione, pare faccia proprio sul serio. E' felice insieme al suo compagno Giovanni e si sente pronta per una cerimonia in chiesa a patto che l'organizzazione sia perfetta. Ma se l'attrice ne parla con tanta sicurezza, nonostante non ci sia ancora una data e una location, più scettica appare la madre.



La signora Orrù, che ben conosce Valeria, commenta a riguardo: "Quando ti sposi, la vita cambia e lei, che è innamorata della carriera e ha molti progetti in ballo, non mi sembra proprio intenzionata a far rinunce".



Per la showgirl volere è potere, e a 45 anni il desiderio di creare una famiglia sta diventando una priorità, tant'è che vorrebbe anche avere un figlio per il quale sarebbe disposta a rallentare i suoi ritmi lavorativi. Ma forse, tra tanti impegni, la Marini si è dimenticata di avvisare la madre delle sue imminenti nozze. Ma da parte sua Wonder (così la Marini chiama la Orrù) sembra non scomporsi più di tanto: "Però, chissà mai, magari un giorno di questi mi si presenta davanti con la fede al dito e mi fa la sorpresa".