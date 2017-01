La Clerici ritrova l'intesa con Eddy

Antonella è felice, ma non lo sposa

1/6/2012

Sorridente, tiene stretto al braccio Eddy Martens e regala sguardi distesi e sereni. Da tanto tempo non vedevamo più Antonella Clerici così felice insieme al suo compagno. Nelle cene di gala si presentano in coppia anche se non nascondono di concedersi tanti momenti separati, quando lei è al mare con la bambina e lui in Belgio dagli amici. Eppure al Festival del vino i due erano allegri insieme...

“A noi donne piace soffrire per amore. Siamo quelle che non vogliamo fare le crocerossine però poi troviamo sempre gli uomini più complicati, perché a noi i bravi ragazzi, di cui è pieno il mondo, non ci attirano – aveva detto la Clerici in un'intervista a Diva e Donna – Eddy è un tipo pe rniente facile. E' molto più giovane di me, una mentalità e una cultura molto diverse”.

La showgirl non nasconde difficoltà e alti e bassi in amore... “I matrimoni mi portano male... E infatti non mi sposerò mai più, lo giuro solennemente...” continua Antonella che spiega anche: “Io sembro una di larghe vedute, ma invece sono una persona per certi versi molto chiusa, non sono per la coppia aperta... Col tempo io ed Eddy abbiamo trovato un'intesa... Capita allora che magari ogni tanto io mi faccio un weekend al mare con la mia bambina e mia sorella, mentre lui se ne va a Bruxelles dagli amici”.