Luisana in lingerie si tiene stretto Bublé

La moglie del cantante posa in intimo

1/6/2012

Hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio via Skype perché i rispettivi impegni di lavoro li tengono spesso lontani, ma Luisana Lopilato, la bellissima moglie di Michale Bublé ha tutte le carte in regola per tenersi stretto il suo uomo. Le sue armi sono un corpo statuario e forme supersexy, come dimostra negli ultimi scatti per la campagna pubblicitaria di Ultimo, di cui è testimonial.

In lingerie e in bikini fucsia la sensuale modella e attrice argentina dai lunghi capelli biondi sfoggia curve perfette mentre posa per la collezione estate del marchio inglese d'intimo sexy. La 24enne moglie del cantante di fama mondiale aveva già incantato tutti negli scatti natalizi di Ultimo e poi in quelli per San Valentino.



Adesso torna a far parlare di sé e non per il fatto di avere un marito così famoso. Luisana se la cava da sola. Le basta mettersi in lingerie per far salire le vendite di intimo. Come è già successo per il brand inglese. Le sue curve hanno stregato Bublé e stregano qualsiasi uomo le ammiri, anche solo da lontano.