Martina esplosiva al quarto mese

Décolleté lievitato per la Stella

1/6/2012

A pochi giorni dalla notizia della gravidanza le forme di Martina Stella sono decisamente lievitate. La bella attrice, pizzicata per le vie di Roma, sfoggia un décolleté giunonico, esaltato ancora di più da una canottiera dalla scollatura generosa. Anche il pancino, per quanto coperto da morbidi tessuti è ben visibile. E i fianchi iniziano ad arrotondarsi.



Appare felice e disponibile l'attrice toscana che si lascia immortalare dai paparazzi nella capitale mentre si appresta a salire sul taxi. In attesa del suo primo figlio dal compagno 22enne, Gabriele Gregorini, la Stella non rinuncia comunque a un look sexy.



Si dice che quando una donna è incinta diventi più bella. E Martina, già in piena trasformazione fisica è radiosa. Non più magrissima come siamo abituati a vederla, è comunque stupenda con le sue nuove e generose forme. E siamo solo al quarto mese di gravidanza.