Belen-Stefano, baci rubati

Beccati nella notte milanese

1/6/2012

Belen, Stefano, mamma Veronica, la sorella Cecilia e gli amici più cari. Una sera come tante tra ristorante, risate, chiacchiere e baci per la coppia più ricercata del momento. SocialChannel pubblica le immagini della Rodriguez con De Martino prima al ristorante milanese La vecchia l'ira, poi in fuga in auto con tanto di tenerezze tra i due. E sul braccio spunta il nuovo tatuaggio...

Lasciata la Capitale dopo gli impegni con Amici, Belen e Stefano si sono trasferiti a Milano, nella casa di lei. La sera i due si divertono con gli amici e Stefano ormai è uno di famiglia anche per mamma Veronica e la sorella di Belen, Cecilia. Nelle ultime immagini la coppia si scambia tenerezze e baci. Sul braccio di lei si nota il nuovo tatuaggio – che anche lui si è fatto incidere sulla pelle – che raffigura un grosso cuore bordato da una corda marinara e all'interno una coppia che si bacia con scritto io e te.



La Rodriguez ha i capelli raccolti, orecchini grandi e appariscenti, miniabito sexy scollato e cortissimo. Stefano indossa una tshirt bianca e ha un vistoso cerotto sul naso. Colpa di un intervento di chirurgia esteti ca per cancellare i segni dell'incidente? E quando i due se ne vanno in auto si vede chiaramente che dimenticano le cinture...