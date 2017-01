Belen si fa tatuare un cuore con Stefano

Dopo la farfallina, la bella showgirl si è fatta incidere il fidanzato sul braccio

31/5/2012

Un cuore come cornice e due fidanzatini che si abbracciano e si baciano felici. Dopo la farfallina, che tanto ha fatto parlare, Belen mette in mostra un nuovo tatuaggio sul braccio. La sensuale showgirl argentina ha infatti inciso sulla sua pelle il suo volto e quello del ballerino Stefano, a dimostrazione di quanto sia saldo il loro amore. A pubblicare in anteprima le foto è il sito socialchannel.it.

Secondo le indiscrezioni, la coppia del momento è rimasta sotto l'ago del tatuatore di Torre del Greco Carlo Formisano per ben sette ore, ed entrambi avrebbero fatto lo stesso tatuaggio.



Anche se il ballerino di "Amici" non l'ha ancora mostrato. Di sicuro Stefano ha già sei tatuaggi di ogni colore e forma, e il più discusso è l'iniziale di Emma sul collo (ai tempi una F di Federica, la sua ex) che forse - per l'occorrenza - è diventato una B di Belen.