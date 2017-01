La Santarelli cinguetta da Miami

Ecco Elena in bikini dalla spiaggia

31/5/2012

Da Montreal a Miami, ecco Elena Santarelli che dopo essere volata in Canada a prendere il suo Bernardo Corradi è andata in vacanza in Florida con il piccolo Giacomo. Ed ecco spuntare su Twitter le prime foto. In bikini seduta sulla sabbia Elena è da urlo. “Stupenda” cinguetta l'amica Emanuela Corvo, “Super top! The Body!” fa da eco Federica Fontana. E la Santarelli, per par condicio, posta una foto di Corradi in boxer: “Per le girls” scrive.

Occhiali da sole, capelli sciolti, bikini, fisico pazzesco. Elena sembra pensierosa mentre fissa le onde e si fa fotografare seria e bellissima mettendo in mostra il suo fisico asciutto. La prova costume è superata con un dieci e lode, ma la showgirl non ribatte ai complimenti e posta le immagini della sua vacanza.

Un accenno di sorriso, capelli raccolti e copricostume supertrendy per una Santarelli seduta sul bagnasciuga con le gambe incrociate. E poi ancora felice con il piccolo Giacomo tra le braccia. Ed ecco la foto di Bernardo Corradi. Esce dall'acqua con i giochi del figlio in mano, il vento gli muove i capelli, ma i suoi muscoli sono ben saldi.