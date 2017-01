Kim in versione "wet and wild"

Su Twitter sfoggia il seno prosperoso

31/5/2012

"Wet and wild", ovvero bagnata e selvaggia e... molto sexy. Kin Kardashian posta una serie di scatti piccanti su Twitter. In bikini arancione con un micro top color carne trasparente e il prosperoso décolleté in vista. Miss maglietta bagnata. le sue curve conturbanti le hanno regalato la fama, poi sono arrivati i reality tv, di cui ora è incontrastata regina. Ma Kim non perde occasione per ricordar a tutti i suoi fans che è il suo corpo la fonte inesauribile della sua ricchezza: sexy, conturbante e dalle forme prosperose.



E quando si tratta di mostrare il suo lato più hot, il décolleté generoso e invitante, Kim non si tira indietro. Nemmeno adesso che è di nuovo fidanzata (con Kanye West, ndr) e le sue grazie dovrebbero essere riservate solo al suo uomo, con il quale pare che presto andrà a convivere a Los Angeles.