Jacklin, Playmate del 2012

A soli 21 anni ha conquistato il patron di Playboy Hefner

31/5/2012

Più che nome e cognome, la sua carta d'identità è una carrellata di immagini osé. E' così che la appena 21enne Jacklin Swedberg preferisce farsi conoscere dal grande pubblico di internet. Eletta Playmate del 2012 dal patron di Playboy, Hugh Hefner, la maliziosa californiana ha posato per la nota rivista senza veli mettendo completamente a nudo la sua statuaria bellezza.

Perché lasciare spazio all'immaginazione se si può osare di più. Deve essere il pensiero di Jacklin che sul suo profilo di Twitter e di Facebook non perde occasione per mostrare il suo tonico décolleté e un lato B da urlo, mentre su internet circolano foto che la ritraggono nuda in pose non sempre eleganti. Nessun imbarazzo, ma tanta soddisfazione per la giovane Playmate che è riuscita a conquistare Hefner. A 86 anni Hugh prende ancora a cuore il suo faticosissimo lavoro.