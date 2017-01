Emma ha trovato un nuovo amore?

Un bacio sospetto e un messaggio su Facebook

31/5/2012

A cena con lo staff e gli amici più cari per festeggiare i suoi 28 anni e poi Emma Marrone incontra un giovane moro dal dolcissimo sorriso, proprio fuori dal ristorante. I due sembrano molti intimi, sguardi, sorrisi, una mano sulla spalla e poi un bacio. Così Visto "documenta" il presunto nuovo amore della cantante, che subito su Facebook smentisce.

"Ops! Ho appena scoperto di avere l'ennesimo fidanzato! Quindi chiedo al milione di amici che mi seguono se gentilmente possiamo salutarci da lontano senza contatti fisici anche perché l'età avanza e non le reggerei tutte queste passioni travolgenti. Detto questo facciamoci una risata e aspettiamo il prossimo". Niente "nuova fiamma" insomma, per Emma Marrone, solo un amico, che tuttavia le ha fatto tornare il sorriso sulle labbra. Solo pochi giorni fa, sempre su Facebook la vincitrice di Sanremo 2012 aveva postato un video in cui ringraziava commossa i suoi fans e piangeva.



Gli scatti di Visto mostrano però adesso una ragazza serena, che ride e scherza a tavola con il suo inseparabile staff della casa discografica e i tre "teneroni" Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, le giovani ugole d'oro lanciate dal programma "Ti lascio una canzone" di Antonella Clerici. Poi l'incontro con l'amico moro, con il quale la cantante pugliese sembra avere una certa intimità e un feeling tangibile. Quegli sguardi, quella mano sulla spalla e poi dietro al collo, l'abbraccio e quel bacio. Tutto farebbe pensare che il peggio sia davvero passato per Emma. La vita ricomincia, se non da un nuovo fidanzato, da un bel sorriso sereno e dalla voglia di andare avanti.