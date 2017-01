Martina, shorts e infradito a Milano

Gambe toniche e pedicure perfetta

31/5/2012

Bella ed elegante anche durante una passeggiata in centro o un giro di shopping. Martina Colombari è la regina del look e le basta scoprirsi un po' per avere tutti i flash puntati. Eccola a Milano in shorts di jeans, magliettina tigrata sul bianco e rosa, infradito ai piedi e capelli raccolti in una coda di cavallo. Un abbinamento sportivo che addosso a Martina pare essere da passerella. La pedicure con tanto di smalto rosso è da dieci e lode.

Non lascia mai nulla al caso, non esce mai di casa se non con gli accessori e gli abbinamenti giusti. Con o senza trucco la mise della Colombari è sempre accurata e ben studiata. E se la temperatura si alza Martina si spoglia. Così eccola girare per la città, indaffarata tra shopping e lunghe telefonate al cellulare, in pantaloncini corti che mettono in risalto le sue gambe toniche e perfette.



Non teme di sfigurare nemmeno con addosso un sandalo ultrapiatto perché non ha bisogno di slanciare le gambe già scolpite. Ovviamente per mettere in mostra i piedi bisogna aver fatto una bella pedicure e la Colombari mostra orgogliosa i suoi piedini laccati di rosso, in tinta con la maglia e con lo smalto delle unghie delle mani.