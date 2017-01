Rossi avvinghiato alla sua nuova fiamma

Baci e carezze proibite per Valentino al largo di Pesaro

31/5/2012

Al largo di Pesaro sul suo yacht Titilla II, Valentino Rossi si concede stuzzicanti tenerezze in dolce compagnia. Al suo fianco c'è una nuova morettina dalle curve statuarie con un micro costume bianco. Lui prima le passa la sua mano sul ventre piatto, poi sulla coscia e infine le infila un bastoncino del gelato negli slip per sollevarglieli.



Se in pista non non fa più i numeri di una volta di certo non si può dire che Vale abbia perso lo smalto anche con il gentil sesso. I gusti restano gli stessi, al motociclista piacciono le bellezze mediterranee. E infatti, conclusa la sua storia con Marwa Klebi, Vale ci ricasca con una mora dalle curve conturbanti che molto ricorda la sua ex, come documentano gli scatti di Novella 2000.



The Doctor e la sua amica se la spassano sul lettino, ridono, si baciano avvinghiati e rilassano. Poi Rossi si rinfresca con un ghiacciolo il cui stecco diventa poi un piacevole strumento per lasciarsi andare a giochi proibiti. Lui, infila la punta del legnetto nello slip della ragazza, sdraiata a pancia in su, e glielo solleva. Il siparietto si fa hot e la coppia torna a baciarsi in mare aperto, con tanto di palpatina sul lato B della conturbante signorina.