La settimana delle stelle

Quello che vi siete persi in sette giorni di gossip

2/6/2012

Mentre Martina Stella svela di essere giĆ al quarto mese di gravidanza, il suo ex Valentino Rossi se la spassa con una morettina al largo di Pesaro. Intanto Belen e Stefano a Verona si comportano come Romeo e Giulietta. Ecco cosa vi siete persi in una settimana di gossip.

LUNEDI' 28 MAGGIO



Belen e Stefano mettono su famiglia



Nicole fa sbandare Hamilton



MARTEDI' 29 MAGGIO



Elisabetta sensuale sulla scaletta



Per la Satta e la Barolo look da gemelle