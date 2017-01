Tra Sharon e il suo toy boy passione alle stelle

Sulla spiaggia felicie e spensierati come teenager

30/5/2012

Avrà anche guai con la sua ex colf, che l'ha denunciata per maltrattamenti, ma quando è con il suo toy boy Sharon Stone dimentica tutto. Passione alle stelle tra la bionda attrice hollywoodiana e il suo nuovo giovane fidanzato, Martin Mica, che sulla spiaggia di Los Angeles si scambiano calde effusioni e tenerezze di ogni tipo, felici e spensierati.

Come teenager i due si abbracciano, ballano e ridono per poi cadere l'una nelle braccia dell'altro e baciarsi con passione. Venice Beach, spiaggia quasi deserta, non è ancora tempo per fare il bagno, il vento è troppo forte, Sharon Stone e Martin Mica, modello argentino, da poco conosciuto ad un party in Brasile, sembrano davvero due ragazzini. Innamorati e noncuranti del resto del mondo.



Lei però di anni ne ha 54, lui appena 27, fisico scolpito e sguardo caliente. L'età però non conta quando ci si innamora. E poi, a letto, Sharon è la donna ideale. Parola di Martin stesso, che in un'intervista ad un magazine brasiliano si è detto entusiasta della sua nuova compagna: “Sharon a letto è tutto ciò che molti immaginano e anche di più”, ha detto il soddisfatto modello argentino, che della bella attrice però apprezza anche la grande intelligenza. Cosa si può volere di più?