Ilary, gambe e ginocchia bocciate

La Blasi con un look corto e floreale

30/5/2012

Ha detto addio alle "Iene" e si dedica alla famiglia. In un miniabito a fiori e stivaletti bikers Ilary Blasi va con Totti e i bambini al battesimo della nipotina, ma il look "informale" non rende omaggio alle sue forme. Sarà il tacco basso, oppure il vestitino un po' troppo corto, ma ad avere la peggio sono gambe e ginocchia.

La showgirl sembra persino un po' appesantita e adesso che la bella stagione invita a scoprirsi Ilary deve fare i conti con una parte del suo corpo, le gambe, specie dal ginocchio in giù, che sono forse il suo punto debole. Già negli ultimi mesi la bella mogliettina di Francesco Totti era stata più volte immortalata non proprio in perfetta forma.



Pochi mesi fa i leggings a vita alta avevano evidenziato forme più arrotondate dalla vita in giù. Per la prova bikini insomma l'ex Iena non sembra prontissima, ma aspettiamo di vederla in spiaggia, allora i flash impietosi dei paparazzi faranno il loro dovere e renderanno presumibilmente omaggio alle sexy curve di Miss Totti.