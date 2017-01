Due test positivi per Morgan

Potrebbe diventare ancora papà

30/5/2012

Morgan sta vivendo un momento di grandi gioie e dolori. Secondo quanto riporta Vanity Fair sarebbe risultato positivo al test tossicologico effettuato dopo aver causato un incidente nei pressi di Monza e per questo gli sarebbe stata ritirata la patente. Ma non è il solo test positivo per il cantante. Infatti secondo indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, la compagna Jessica Mazzoli sarebbe in attesa di un bambino.

Morgan, dunque potrebbe diventare papà per la seconda volta, dopo la figlia avuta nel 2001 da Asia Argento. La notizia dell'alcol test e dell'esame tossicologico però potrebbe metterlo nei guai proprio con l'attrice, dopo che a fatica avevano raggiunto un accordo per l'affidamento condiviso della bimba. L'incidente stradale sarebbe avvenuto un mese fa e il giudice di X Factor era stato portato al pronto soccorso per accertamenti ed era stato convinto ad effettuare tutte le analisi.