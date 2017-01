Martina Stella è incinta

Un bambino dal fidanzato Gabriele

30/5/2012

“Aspetto un bambino da Gabriele”. Un annuncio a sorpresa quello di Martina Stella che dalle pagine di Chi racconta di essere appena entrata nel quarto mese e di essere felicissima. Da un anno è fidanzata con Gabriele Gregorini, riservato, schivo, che non ama apparire e da allora Martina è sparita dalle cronache rosa per mostrarsi soltanto nei suoi film. Ora esce allo scoperto e spiazza tutti con questa inaspettata cicogna in arrivo.

“Avevamo spesso parlato tra noi di figli, di matrimonio, però non era un progetto immediato. Poi è successo. Quando l'ho scoperto – racconta l'attrice – ho avuto la sensazione paralizzante di un evento troppo grande per me. Poi ho guardato negli occhi il mio ragazzo e lui mi ha dato sicurezza. A quel punto non ho avuto più paura”.



“Gabriele è l'uomo che amo e questo nostro figlio è una scelta d'amore – prosegue Martina – Lui è un ragazzo semplice... Mi sono innamorata della sua anima, della sua sensibilità. Con me è protettivo, passionale... Amo i suoi difetti”. Felice e innamorato la Stella non si preoccupa della differenza d'età, lei 27 anni e lui 22, o delle diversità caratteriali, “ho sciolto tutte le perplessità... Questa volta mi sono lasciata guidare dal cuore...” dice.



Martina e Gabriele si sono conosciuti sul set di “Tutti pazzi per amore”, lui faceva il parrucchiere e lei è stata subito attratta da lui. “Tutto è accaduto naturalmente, come il fatto di andare a vivere insieme”.



E se del presente è felice, del passato non rinnega nulla: da Lapo Elkan e Primo Reggiani. “Oggi so che io per Lapo, per Primo, ci sarò sempre e lo stesso vale per loro. Chiudere con il passato non avrebbe senso: la Martina di oggi esiste anche grazie alle esperienze che ha vissuto... Sono una ragazza in cammino verso la felicità. E questa felicità oggi è il figlio che porto con me”.