Balotelli si trasforma in uno stalker

Pedina cameriera per ottenere un appuntamento

29/5/2012

Finita la storia con Raffaella Fico Mario Balotelli si dà ai pedinamenti amorosi. L'ultima "bravata" che lo vede protagonista viene addirittura definita un caso di stalking. SuperMario infatti ha pensato di abbordare in modo innovativo Lauren Thorn, cameriera 19enne e aspirante cantante in lizza per le fasi finali di 'X Factor' di quest'anno.

Balotelli avrebbe seguito la macchina della ragazza dal suo luogo di lavoro presso l'Hotel Old Rectory fino a casa e non le avrebbe dato tempo di cambiarsi dalla divisa da cameriera, suonando a casa verso le otto di ieri sera, e rischiando di essere immediatamente allontanato dalla giovane che non aveva capito che si trattava di un celebre calciatore. "Lui non mi ha detto chi fosse - ha spiegato Lauren - né come avesse saputo dove abitavo. Ero un po' preoccupata. Lo avevo appena visto e mi chiedeva di uscire insieme".



A salvare il calciatore da un immediato rifiuto è però arrivato lo zio della ragazza che riconoscendolo lo ha invitato ad entrare: "Avevo pensato che fosse solo un tizio che ci provava - ha commentato shockata Lauren - non ci potevo credere quando ho capito chi fosse. Ho pensato fosse un po' strano e con un atteggiamento da stalker". L'attaccante italiano ha così passato 20 minuti a discorrere di calcio sul divano di casa con lo zio senza mai dimenticare però il suo vero obiettivo: "Eravamo tutti sotto shock, non capita tutti i giorni - ha raccontato la ragazza - parlava con mio zio ma ogni tanto si rivolgeva a me e mi chiedeva di avere un appuntamento".



Una scenetta che secondo il racconto della ragazza al 'Sun' è andata avanti a lungo. "Mi avrà chiesto di uscire con lui almeno tre volte - ha precisato Lauren - e ogni volta gli ho cortesemente detto di no. Sapevo che aveva una ragazza e non ho alcun interesse a uscire con un calciatore e a diventare la 'fidanzata di'". L'intraprendente Balotelli è quindi stato accolto con calore dalla famiglia, ha chiacchierato e mangiato qualcosa ma senza ottenere nulla di più: "Ha anche chiesto di usare il bagno - ha proseguito ancora con stupore la ragazza - l'ho trovato abbastanza divertente. Lui era di sopra e noi tutti lì seduti in stato di shock".