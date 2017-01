Per la Satta e la Barolo look da gemelle

Le due ex veline si sono vestite uguali

29/5/2012

Cosa accomuna Melissa Satta ed Elena Barolo? Entrambe ex veline, l'una mora, l'altra bionda. Entrambe fidanzate, l'una con un calciatore, l'altra con un sarto. Entrambe amanti dello shopping, che sia low-cost o griffato. Ed ora amanti dello stesso look. Già perché Melissa ed Elena si sono vestite quasi uguali in tshirt bianca, ampio gonnellone verde e giubbino in jeans. Originali, anche se una delle due sembra molto più “interessante”...

Occhiali da sole e giubbino in jeans d'ordinanza, sia Melissa che Elena scelgono di abbinare la maglia bianca, a maniche corte e molto oversize – quasi volesse nascondere le curve - per la Satta e sbracciata per la la ex velina bionda, con un ampio gonnellone leggero verde, lungo fino ai piedi. Entrambe indossano le scarpe piatte, anche se la Barolo opta per un sandalo minimal bassissimo, mentre la Satta non rinuncia alle scarpe casual con le borchie all'ultimo grido. Belle, con un look a metà tra il casual e l'elegante, sorridente e indaffarate. Eppure una delle due pare mostrare un profilo particolarmente “interessante”. Aspettiamo il prossimo defilé per capire cosa c'è sotto...