Caterina fa prove di mamma

Da Ikea per shopping compra una sedia-allattamento

29/5/2012

Conto alla rovescia per Caterina Balivo, che a giorni dovrebbe dare alla luce il suo primo bebé. Intanto la showgirl va a fare shopping da Ikea insieme alla sua "scorta", come la definisce su Twitter, ovvero AnaLaura Ribas. L'acquisto più in tema? Una sedia-allattamento: "140 euro spesi bene".

Rotondità a parte, visibilmente al nono mese, Caterina appare in splendida forma, mentre si accarezza il pancione sorridendo, seduta sulla nuova sedia, che l'amica AnaLaura le ha montato nel salotto di casa. Prove di maternità insomma per la bella conduttrice, che in un'intervista a Libero ha confermato di non aver voluto sapere di che sesso sarà il suo primogenito. Se fosse un maschio comunque lo vorrebbe chiamare Salvatore, se una femmina Anna, perché Anna Karenina è il suo personaggio letterario preferito.



Vorrebbe anche sposarsi Caterina, e vorrebbe farlo in chiesa, con l'abito bianco, ma Guido (Maria Brerea, ndr), il suo compagno, ha già alle spalle un matrimonio religioso e quindi non può risposarsi. La Balivo dovrà accontentarsi di una felice convivenza...a tre.