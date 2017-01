Elisabetta, sensuale sulla scaletta

In Kenya visita il nuovo cantiere del resort

29/5/2012

Come una mogliettina premurosa, la Gregoraci segue insieme a Flavio Briatore i lavori per la costruzione del nuovo resort di lusso a Malindi. Eli, intenta a fare il sopralluogo, senza attrezzatura antinfortunistica e con un abbigliamento poco consono alla situazione, regala un siparietto di tutto rispetto mentre sale una scaletta in legno per raggiungere la prima palafitta.

Altro che caschetto e scarponcini, Elisabetta si destreggia con agilità nel cantiere di famiglia con un mini copricostume e infradito ai piedi. Intenta a salire la scala a pioli, per raggiungere il marito, mette in mostra le sue gambe toniche e sinuose. Flavio, visibilmente affaticato, la guarda con ammirazione. Ma lei, da sempre amante dello sport e attenta alla cura del proprio fisico, è tutt'altro che spaventata dalla piccola "scalata".



E se per loro dall'alto della palafitta lo spettacolo della natura è straordinario, lo è altrettanto per chi ammira la bella showgirl dal basso. Quell'abitino che copre appena quel lato B invidiabile la fa apparire più sexy che mai.