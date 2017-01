Belen e Corona insieme nel business

Il tattoo della farfalla diventa un marchio

29/5/2012

La farfallina, che Belen ha mostrato a Sanremo grazie a uno spacco vertiginoso, è diventata un marchio regolarmente registrato. Quando è scoppiato il caso del tatuaggio della Rodriguez, Mirko Scarcella e Armando Limone, hanno intravisto un business e hanno effettuato la registrazione. Belen non ne sapeva niente, ma ora Scarcella e Limone sono pronti a coinvolgerla nell'affare. E chissà magari con Fabrizio Corona.

“Abbiamo utilizzato il disegno del suo tattoo e lo abbiamo registrato”, conferma Scarcella a Tgcom24. A febbraio Belen stava con Fabrizio Corona, amico di Mirko, ma nessuno ha detto nulla alla showgirl. Eppure ora sono pronti a coinvolgerla in questo business. “Potremmo proporle di fare da testimonial, se avremo abbastanza budget. Magari insieme a Fabrizio” aggiunge Mirko. Belen e Corona insieme nel business, insomma. Non si sa ancora cosa ci sarà dietro questo marchio. Si parla di abbigliamento, scarpe, cappelli, ma è tutto ancora in fase di progettazione.



Intanto Mirko si fa paparazzare in giro con la sorella di Belen, la bella Cecilia. Qualcuno parla anche di un flirt tra i due. “Siamo molto amici, ci vogliamo molto bene” si limita a commentare Scarcella.